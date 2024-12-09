سعر الخضار اليوم.. الفاكهة تُفاجئ الجميع في الأسواق

يبحث العديد من المواطنين بشكل يومي علي أسعار الفواكه والخضروات كونها اكثر الاحتياجات اليومية التي لا تستطيع جميع الأسر الاستغناء عن تواجدها داخل المنازل، من خلال الخضروات تستطيع الأم إحضار وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بالإضافة إلي أهمية تناول الفواكه بشكل مستمر، سنسرد لكم أسعار اليوم حيث تعد منخفضة عن أسعار الأيام الماضية بكثير، لذا عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل بأسعار الفواكه والخضروات تابعونا.

أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الفاصوليا اليوم 16 جنيها للكيلو بدلا من 20 جنيها.

بينما سجل سعر البطاطا للكيلو 5 جنيها.

وصل سعر كيلو الباذنجان العروس 12 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيها.

سجل سعر كيلو البصل الأبيض 30 جنيها.

كان سعر البصل الأحمر 22 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو الفلفل الرومي 22 جنيها.

سجل سعر كيلو الفلفل الألوان بسعر 45 جنيها.

أسعار الفواكه اليوم