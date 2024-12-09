سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

الذهب الأبيض يعد محض اهتمام العديد من الأشخاص المزارعين كونها محصول مهم حيث كثرت الأسئلة بين العديد من المواطنين بحثا علي معرفة أسعار محصول القطن لهذا العام، ذلك لأنه يعد من اهم وأكثر المحاصيل التي لها دورا فعال من أهمها إدخال القطن في الملابس وغيرها من المفروشات لذا كونه يعد من اكثر الأشياء استعمالا، يتميز القطن المصري بانه طويل التييلة ومتين وأكثر بياضا، من اكثر الخصائص التي تعمل علي ارتفاع أسعار قنطار القطن جودة القطن حيث كلما زادت جودته زاد السعر، لذلك اطلق عليه الذهب الأبيض، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أسعار القطن بمختلف جميع محافظات مصر تابعونا.

أسعار قنطار القطن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

سجل سعر قنطار القطن اليوم في المصر ما بين 10.000، 12.000 ألف جنيها، حيث يمثل في محافظات الوجه القبلي مثل بني سويف والفيوم بسعر 10.000 جنيها، وصل سعر قنطا القطن في محافظات الدقهلية وبني سويف بسعر 12.000 جنيه.

أسعار قنطار القطن اليوم 9ديسمبر 2024 بمختلف المحافظات