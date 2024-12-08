ارتفاع كبير في أسعار الدولار بأسواق بغداد وأربيل الان.. تغيرات طارئة في العراق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر 2024 داخل أسواق العاصمة بغداد واربيل عاصمة كوردستان، عقب افتتاح البورصة الرئيسية للبلاد، فيما أن سعر العملة الأجنبية ارتفعت لـ 151 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وعن أمس فبلغ نحو 151 ألف دينار عراقي، كذلك فإن أسعار البيع داخل أسواق بغداد المحلية زادت لـ 152 ألف و500 دينار عراقي، فيما أن سعر الشراء 150 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أسعار صرف الدولار بالعراق

وفي سياق متصل، فإن أسعار البيع داخل اربيل سجل نحو 151 ألف و300 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن سعر الشراء اليوم الأحد بلغ نحو 151 ألف و200 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، حيث إن أسعار العملات الأجنبية يتم تحديثها على مدار اليوم داخل البورصات الرئيسية العاملة في الدولة العراقية، من أجل أن يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي شراء أو بيع الدولار الأمريكي.

تحركات وإجراءات اقتصادية في العراق

تبذل الحكومة العراقية، قصارى جهدها لضبط الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، ومن بين الإجراءات المتخذة مؤخرًا هو إطلاق منصة معنية بمراقبة حركة البيع والشراء لسعر الدولار، بالإضافة إلى تحديد نسبة معينة أمام أصحاب الشركات لحصولهم على العملة الأجنبية من أجل استيراد السلع من الخارج، كذلك مع توفير العملات الأجنبية أمام راغبي السفر خارج البلاد لكن يكون بشكل محدود، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تُسيطر بها على سعر الدولار الأمريكي.