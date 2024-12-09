أسعار الأرز الشعير للطن الواحد في الاسواق اليوم الإثنين 9-12-2024

شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9من شهر ديسمبر 2024، فيما أن سعر الطن الواحد من الأرز الشعير نوع “عريض الحبة” بلغ نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد، كذلك فإن سعر طن الأرز الشعير “رفيع الحبة” سجلت نحو 14 ألف جنيه، وعليه فإنه يمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الأرز بكافة أنواعه المسجلة في الأسواق والمحلات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير اليوم في الأسواق

جاءت أخر تحديثات لأسعار الأرز الشعير بمختلف أنواعه في الأسواق وعند التجار، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الأرز الشعير “عريض الحبة” إلى 16 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر طن الأرز الشعير “رفيع الحبة” بلغ نحو 14 ألف جنيه للطن.

أما عن اختلاف الأسعار فيتم تحديدها بناءً على نسبة الكسر التي تكون في الأرز وتختلف بناءً على التاجر.

أسعار الأرز الأبيض الان

ومع انتهاء موسم الحصاد، وبدء عمليات التبيض على مستوى الجمهورية، فإن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق والمحلات، جاءت كما يأتي:-

وصل سعر طن الأرز الأبيض من نوع “رفيع الحبة” إلى 22 ألف جنيه للطن الواحد تسليم مضرب.

فيما أن سعر كيلو الأرز الأبيض التي يُباع للمستهلك بسعر يتراوح من 28 لـ 30 جنيهًا وفقًا لنوع الأرز.

فيما أن الأسعار تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى بناءً على ما يتم تحديده من قبل التاجر أو المعني بالبيع.

جهود وزارة التموين في إطلاق السلع

تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية قصارى جهدها من أجل إطلاق العديد من السلع الأساسية بالأسواق والمحلات، وذلك بأسعار مخفضة بعيدًا عن التجار الذين يقومون باستغلال المواطنين في بيعهم للسلع بأسعار جنونية، ناهيك عن أن الحكومة تفرض كافة سيطرتها في الرقابة التامة على الأسواق وضبط المخالفين لضوابط ومعايير البيع والشراء.