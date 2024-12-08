هل تليفونك من هذا النوع ؟ .. الهواتف التى تدعم شريحة esim الجديدة

يوجد عدد كبير من الهواتف التي تدعم شريحة eSIM، مما يتيح لك الاستغناء عن بطاقة الاتصال التقليدية والاعتماد على هذه التقنية، وهذا الأمر مفيد للكثير من الأشخاص خصوصا عند الحاجة لتغيير مزود الخدمة أو السفر بشكل متكرر، والشريحة الإلكترونية المعروفة باسم eSIM هي شريحة اتصال مدمجة داخل اللوحة الأم للهاتف وهي بديل للشرائح التقليدية التي كنا نستخدمها على مدى السنوات الماضية، كما أنه لم يعد هناك حاجة لتركيب شريحة نانو أو غيرها، حيث يمكن ببساطة التوجه إلى مزود الاتصالات الخاص بالمستخدم سيحصل بعد ذلك على رمز QR لتفعيل خاصية الشريحة الإلكترونية على هاتفك، ولكن يجب أن يدعم الجهاز هذه الخاصية.

الهواتف المتوافقة مع شريحة eSIM.

هناك العديد من أنواع الهواتف الذكية تدعم تشغيل بطاقة esim ، ومن هذه الأنواع:

هواتف أبل ايفون.

انواع هواتف أبل التي تدعم هذه الخاصية هي :

iPhone 15 ،iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 14 ،iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 13 ،iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Mini ،iPhone 12.

هواتف سامسونج.

بعض أنواع هواتف سامسونج التي يتم تصنيعها في الوقت الحالي تدعم خاصية ESIM، وهي:

Galaxy S20، Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S21، Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S22، Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23، Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24، Galaxy S24 Ultra.

Galaxy Note 20، Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Z Fold.

Galaxy A55.

هواتف oppo.

تعتبر شركة oppo من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الحديثة وتدعم التقنيات الحديثة والتي منها ESIM ومن الأنواع التي يتم إنتاجها:

Find X3، Find X5.

Honor X8، Honor 90.

Honor Magic 5 Pro.

Reno 5A، Reno 6، Reno 6 Pro.

OPPO A55s، Find N2 Flip.

طرق التأكد من دعم الهاتف لتقنية eSIM.

لمعرفة ما إذا كان جهاز أيفون الخاص بالمستخدم يدعم eSIM ومفتوح لجميع الشبكات، لابد من اتباع الخطوات التالية: