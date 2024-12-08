العريض والرفيع بكام؟.. سعر طن أرز الشعير اليوم الأحد 8 ديسمبر في الأسواق المصرية

في ظل التغيرات اليومية في الاسعار حيث يظل سعر طن أرز الشعير من المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، سواء من المزارعين أو التجار أو حتى المستهلكين اليوم، نستعرض أحدث تطورات أسعار أرز الشعير وتأثيراتها على السوق المحلي.

سعر طن أرز الشعير اليوم في السوق المحلي

شهد سعر طن أرز الشعير الابيض بعض التغيرات خلال الأيام الماضية، حيث تراوح بين 22,000 و 25,000 جنيه حسب الجودة والمنطقة، هذا السعر يعكس تحركات العرض والطلب في السوق، حيث تأثرت الأسعار بالمخزون المتوفر والطلب المرتفع مع اقتراب موسم الأعياد.

سعر طن الارز العريض والرفيع اليوم

تتفاوت أسعار الأرز اليوم في الأسواق المحلية بحسب النوع والجودة، حيث سجل الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 16 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 14 ألف جنيه للطن، أما الأرز البلدي، الذي يعتبر من أفضل الأنواع بسبب جودته العالية، فقد وصل سعر كسر 5% منه إلى 21 ألف جنيه للطن، فيما ارتفع سعر كسر 3% إلى 23 ألف جنيه للطن.

العوامل المؤثرة في سعر أرز الشعير

تكاليف الإنتاج، ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة أدى إلى زيادة تكاليف زراعة الأرز، مما انعكس على السعر النهائي للطن. الطلب المحلي والدولي، الطلب المتزايد على أرز الشعير في الأسواق الدولية ساهم في تقليل الكميات المتاحة محليا.

توقعات أسعار أرز الشعير خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر أرز الشعير استقرار نسبي خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق نتيجة انتهاء موسم الحصاد، ومع ذلك، يظل الوضع مرهون بالتغيرات الاقتصادية والسياسات الزراعية، هذا ويظل أرز الشعير جزء أساسي من حياة المصريين، ومعرفة سعره اليومي أمر ضروري لضمان التخطيط السليم للاستهلاك أو التجارة.