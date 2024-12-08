مواصفات جـــامـدة تتحدى الايفون.. سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد tesla model pi بالأسواق العربية والعالمية

الكثير من المستخدمين يبحثون عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد الذي انتشرت له العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توضح الإمكانيات الجبارة التي يمتلكها الهاتف والتي تعد ثورة حقيقية في عالم الهواتف الذكية، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بها تسلا الجديد من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد

إن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد يختلف عن أي سعر و مواصفات أى هاتف آخر، وذلك لأنه يمتلك العديد من الإمكانيات الرهيبة والتي لا توجد في غيره من الهواتف الذكية، ومن أهم مواصفات الهاتف ما يلي:

تصميم الهاتف فريد من نوعه فهو يجمع بين البساطة والتطور في تصميم واحد.

معالج الهاتف من نوع Snapdragon xx وهو النوع الأحدث من المعالجات.

أبعاد الهاتف تم صنعها بعناية حيث يحتوي على أدق التفاصيل التي تضمن للمستخدم تجربة فريدة من نوعها.

كاميرا الهاتف دقيقة جدا تلتقط الصور والفيديوهات بجودة صناعية عالية.

البطارية لها عمر استهلاكي طويل فهو يناسب بذلك كل من يستخدم الهواتف الذكية لوقت طويل، كما أن الهاتف يدعم الشحن السريع.

نظام التشغيل الخاصة بالهاتف هو أندرويد 13.

بطارية الهاتف بسعة 500 ملي أمبير.

ذاكرة الهاتف العشوائية 12 رام.

يدعم شبكات الجيل الخامس.

سعر الهاتف

من خلال حديثنا عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد نوضح لكم سعر الهاتف في أكثر من دولة، والذي جاء على النحو التالي: