تغيرات جديدة .. سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم في بغداد وأربيل

شهدت سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم في أسواق بغداد وأربيل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الصرف مع إغلاق البورصة في بداية الأسبوع، يأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات مستمرة تشهدها الأسواق العراقية، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على قيمة العملة، وتُظهر هذه التغيرات مدى حساسية السوق للعوامل المؤثرة على العرض والطلب، إضافة إلى السياسات النقدية المتبعة، هذا الوضع يدعو إلى مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب من قبل المتداولين والمستهلكين على حد سواء.

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم

شهدت أسواق بغداد وأربيل، اليوم 8 ديسمبر 2024، ارتفاعًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مع إغلاق البورصة في بداية الأسبوع، حيث سجلت الأسعار التالية:

بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر 151,250 دينارًا لكل 100 دولار، مقارنةً بسعر 151,000 دينار في صباح اليوم نفسه.

في الأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر بيع الدولار 152,250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,250 دينارًا.

أما في أربيل، فقد بلغ سعر البيع 151,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151,000 دينار.

تحركات أسعار الدولار الفترة الأخيرة

يُذكر أن هذه الارتفاعات تأتي في سياق تقلبات مستمرة في أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فعلى سبيل المثال، في 14 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة، حيث بلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية 150,850 دينارًا لكل 100 دولار، مقارنةً بسعر 150,650 دينارًا في صباح اليوم نفسه.

متي ينخفض سعر الدولار في العراق؟

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل متعددة، منها العرض والطلب، والسياسات النقدية، والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لذلك، يُنصح بمتابعة المصادر الرسمية والبورصات المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول أسعار الصرف.