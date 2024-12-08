“ساعة جمدان” تكنولوجيا متقدمة ومراقبة للصحة العامة.. مواصفات وسعر ساعة Xiaomi Redmi Watch 5

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن إصدار جديد لساعة ذكية تدعى باسم Xiaomi Redmi Watch 5 فهي عبارة عن جهاز يحتوي على مزيج من المميزات، حيث تجمع بين التصميم الأنيق وتكنولوجيا في وظائفها متقدمة جدا، كما أنها بسعر متوسط نسبيا بالنسبة للساعات المنافسة بإمكانيات عالية في الأسواق وتوفر أحدث التقنيات، كما أنها مصنفة بعدة معايير تجعلها مناسبة للرياضيين الذين يهتموا بصحتهم ومراقبة جميع المقاييس في الجسم، وفيما يلي نوضح مواصفات ومزايا وسعر الساعة.

مواصفات ساعة Xiaomi Redmi Watch 5

تعد ساعة شاومي إصدار مثالي لكل من يبحث عن ساعة ذكية وإمكانياتها عصرية مناسبة لجميع الأنشطة اليومية سواء للرياضيين أو العاملين أو الطلاب، وتحمل مواصفات أساسية تتمثل في:

نوع الشاشة AMOLED حجم ودقة الشاشة 2.07 بوصة بدقة 432×514 بكسل معدل تحديث الشاشة 60 هرتز نسبة سطوع الشاشة 1500 شمعة في المتر المربع نظام التشغيل HyperOS 2 من شاومي سعة البطارية 550 مللي أمبير في الساعة

مميزات ساعة Xiaomi Redmi Watch 5

تحمل ساعة شاومي عدد كبير من المميزات لكافة أنواع المستخدمين منها:

تتميز الساعة بشاشة منحنية تتيح صور حيوية وتوفر قراءة سهلة في ضوء الشمس الساطعة.

تمتاز الساعة بتصميم يجعلها مريحة حيث تصل نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 82% مع إطارات رفيعة بسمك 2 ملم لتعزيز مظهرها.

أما عن مواد صنع الساعة فهي مصنوعة من إطار ألومنيوم، بالإضافة إلى تاج دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ لإضافة مظهر أنيق.

كما أنها مزودة بسبع خيارات للأحزمة سريعة التحرير تشمل حزام كونا المغناطيس الجلدي.

تتيح الساعة تجربة مستخدم سهلة وسلسة نظرا لأنها مدعومة بنظام تشغيل HyperOS من شاومي.

كما أنها تدعم تطبيقات الطرف الثالث والجدير بالذكر أنها تتضمن مستشعر وظيفته مراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم ومستشعر آخر لقياس نسبة الأكسجين في الدم ومراقبة الاجهاد وتحليل النوم.

تتميز بأنها مزودة ب 9 تطبيقات شائعة مدمجة وتتيح مزايا التحكم في المنزل الذكي وإدارة السيارات الذكية وتقنيات إشعارات التركيز.

بالإضافة إلى ذلك أنها تدعم الاتصال المتعدد بأجهزة مختلفة وتدعم تقنية الاتصال قريب المدى للمدفوعات NFC.

مزودة بأكثر من 150 وضع رياضي بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع GNSS.

مصنفة بمعيار 5 ATM لمقاومة الماء.

تتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 24 يوم في الاستخدام النموذجي لإصدار Bluetooth.

سعر ساعة Xiaomi Redmi Watch 5

يبدأ سعر الساعة من 82 دولار فيما فوق (ما يعادل 4000 جنيه مصري)، كما يبلغ سعر طراز eSIM المزود باتصال ثنائي الوضع ووظائف مستقلة 110 دولار (أي يعادل 5.455 جنيه مصري).