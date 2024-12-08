محبوبة الملايين.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب ونايل سات

يعتبر تردد قناة طيور الجنة الجديد من أهم وأشهر القنوات التي تقدم محتوى مميز يكون خاص بالأطفال، حيث إن القناة تهتم كثيرًا بتوفير تجارب تعليمية وترفيهية ممتعة لجميع أطفالنا الصغار، إضافة إلى أنها تتميز بمحتواها المميز الذي يجمع بين الأناشيد التعليمية والأغاني الترفيهية، الأمر الذي يجعلها من الخيارات المفضلة لجميع الآباء والأمهات الذين يرغبون في توفير قناة مميزة تساعد أطفالهم في تعلم الكثير من الأمور الجيدة، أيضًا تمتاز القناة بأنها مجانية تمامًا ويمكن استقبالها بكل سهولة وبخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها معًا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك أن تقوم باستقبال تردد قناة طيور الجنة بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات من خلال معرفة بعض المعلومات البسيطة جدًا التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل فيما يلي:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب على: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

أما بالنسبة إلى تنزيل هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات فإن إدارة القناة قد حرصت على توفير تردد للقناة على هذا القمر، وذلك حتى يتمكن الأشخاص من دول الخليج من استقبال هذه القناة حتى يستمتع بها أطفالهم، ويتمثل تردد القناة على عرب سات فيما يلي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب على: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل القناة على الجهاز

يمكن تثبيت هذه القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة جدًا التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل في النقاط القادمة: