خلي أطفالك تعرف لولو راحت فين.. تردد قناة وناسة الجديد هيفرح أطفالك ببرامجها المميزة وأغانيها

تم الإعلان عن تردد قناة وناسة الجديد من خلال إدارة القناة التي قامت بإجراء مجموعة من التعديلات على القناة، وذلك حتى توفر للمشاهدين من جمهور الأطفال أعلى جودة بث تساعدهم في الاستمتاع بمشاهدة برامج وأغاني هذه القناة سواء كانت الترفيهية أو التعليمية، حيث إن قناة وناسة تعتبر واحدة من أشهر وأيضًا أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم مجموعة من الأفلام والأناشيد المتعلقة بالأطفال طوال اليوم، إضافة إلى أنها تساعد أطفالنا الصغار في تنمية مهاراتهم الإبداعية وأيضًا تغرس القيم الأخلاقية في قلوبهم منذ الصغر.

تردد قناة وناسة

أصبح بإمكان الآباء استقبال تردد قناة وناسة الجديد بأعلى جودة ممكنة وأيضًا بإشارة قوية على كافة الأقمار الصناعية، حيث إن القناة تمكنت مؤخرًا من تصدر القائمة الخاصة بأفضل قنوات الأطفال على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المميز والهادف الذي يضم الأغاني و الأناشيد والأفلام الكرتونية وغيرهم، وسوف نوضح تردد هذه القناة على النايل سات فيما يلي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد القناة على عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات فإننا سوف نوضحه لكم فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط القناة على الرسيفر

يمكن ضبط هذه القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك بكل سهولة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها لكم فيما يلي: