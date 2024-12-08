“عروض ماتتفوتش” خصومات مذهلة على السلع.. تعرف على خصومات العرض الأسبوعي لهايبر بنده

من المعروف عن هايبر بنده أنه يتيح خصومات مذهلة وتخفيضات أسبوعية على جميع المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها الأسر بالمملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وهذه العروض متاحة في جميع فروع هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة، كما حرص المتجر على تقديم خصومات كبيرة جدا على منتجات اللحوم الطازجة منها الدواجن واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى خصومات منتجات العناية الشخصية، لذلك نقدم لكم أقوى عروض هايبر بنده للاستفادة من هذه التخفيضات قبل نفاذ الكمية وانتهاء مدة العرض.

خصومات على منتجات اللحوم الطازجة في بنده

يتيح هايبر بنده أقوى العروض والخصومات على منتجات اللحوم والدواجن بالأخص والتي تتضمن كل ما يلي:

وصل سعر كيلو فخذ الخروف الاسترالي بالعظم حوالي 35.95 ريال.

كما يبلغ سعر كيلو اللحم الموز الغنم الأسترالي 36.95 ريال.

سعر الكيلو من البرجر والسجق البقري البرازيلي داخل العرض 28.95 ريال سعودي.

كيلو اللحم المفروم والقطع البقري البرازيلي 29.95 ريال.

يبلغ سعر الدجاج الكاملة باربكيو حار حوالي 16.95 ريال.

وصل سعر دجاجة كاملة متبلة 12.95 ريال.

كما يتوفر في العرض دجاج متباد تندوري بسعر 13.95 ريال.

سعر فيليه صدور الدجاج الفروج الذهبي داخل العرض 18.95 ريال.

كبد و قوانص وقلوب الدجاج من التنمية بسعر 3.5 ريال.

سعر الدجاجة الكاملة داخل العرض من الوطنية حجم كيلو جرام حوالي 18.5 ريال.

أما عن سعر الدجاجة الوطنية بحجم 900 جرام حوالي 16.95 ريال.

عروض بنده على المنتجات

اشتملت عروض بنده على تخفيضات أسبوعية للعديد من المنتجات والتي تشمل كل ما يلي:

يصل سعر الحليب المجفف كامل الدسم من أنكور داخل العرض حوالي 57.95 ريال سعودي.

يوجد خصم على كريمة الشيكولاتة بالبندق فتتوفر العبوة الواحدة بسعر 17.95 ريال سعودي + علبة مجانية.

يبلغ سعر الحليب المبخر أربع عبوات مع بعض 9.95 ريال.

توجد خصومات على شوكولاتة بوب باركور حيث يبلغ سعرها 29.95 ريال.

توجد خصومات على شوكولاتة ليندت لندور فيصل سعرها إلى 29.95 ريال.

يندرج خصم أيضا على شوكولاتة أريتير سبورت فيبلغ سعرها 9.95 ريال.

وصل سعر شوكولاتة بالحليب مع حشوة برلين جوديفا ماستر بيس حوالي 6.5 ريال.

وهذه جميع العروض التي تم الإعلان عنها من قبل هايبر بنده.