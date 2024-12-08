تعرفي على الطبيعه من خلال أهم البرامج.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافك الجديد على النايل سات 

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك لجمهورها في العالم العربي ترددا جديدا في عام 2024، مما يسهم في تحسين جودة الصورة والصوت ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة مع تزايد إقبال المشاهدين على البرامج الوثائقية المتميزة تتيح القناة لمتابعيها الاستمتاع بمحتوى متنوع يغطي مجالات العلوم الطبيعة والثقافات المختلفة يعد التردد الجديد خطوة مهمة نحو تقديم تجربة مشاهدة أفضل وأكثر وضوحا مع الحفاظ على تقديم البرامج الرائدة التي تشتهر بها القناة عبر هذا التحديث تسعى ناشيونال جيوغرافيك لتعزيز مكانتها في قلوب عشاق المعرفة في الوطن العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافك الجديد على النايل سات

أوضحت الإدارة الخاصة بقناة ناشيونال جيوغرافيك بتحديث التردد الخاص بهم لمشاهدة أفضل البرامج الخاصة بالطبيعة على الشاشة وقد أوضحت بأن التردد الجديد هو:

رقم تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

رقم معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

لا يقتصر التحديث الخاص بالتردد على قمر النايل سات فقط بل عملت أيضا على تحديثة على عرب سات والتردد الجديد هو:

رقم تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

رقم معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الجودة: HD.

ما هي أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم مجموعة من البرامج المتميزة التي تجمع بين التعليم والترفيه ومن أبرز هذه البرامج: