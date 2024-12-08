يا اطفال مفيش نوم.. تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات وعرب سات الجديد 2024

تعد قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، والتي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي ممتع للصغار مع التحديثات المستمرة لتلبية احتياجات جمهورها، أطلقت القناة ترددها الجديد لعام 2024 الذي يسهم في تحسين جودة الصورة والصوت تميزت القناة بتقديم برامج تربوية وأغاني للأطفال مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات. التردد الجديد يتيح للأطفال مشاهدة محتوى متنوع وشيق عبر شاشتها بأفضل جودة ممكنة إذا كنت تبحث عن ترفيه مفيد لطفلك قناة وناسة بيبي تظل دائما في المقدمة.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

أعلنت إدارة القناة بأنه تم العمل على حل كافة المشكلات الخاصة بالبث المباشر للقناة وقد أوضحت بأنه تم تحديث التردد الخاص بهم والتردد الجديد هو:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو 11270.

مع استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ ¾.

تردد قناة وناسة على عرب سات

وقد عملت القناة أيضا على توضيح التردد الخاص بالقناة على العرب سات وذلك لمتابعتها من كافة انحاء العالم والتردد الجديد هو:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11595.

مع استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ ⅚.

والجودة بتقنية HD.

نبذة عن قناة وناسة بيبي

قناة وناسة بيبي هي قناة فضائية موجهة للأطفال، تتميز بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب الأعمار الصغيرة تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية من خلال برامج تعليمية، أغاني ورسوم متحركة مبتكرة تقدم وناسة بيبي مزيجًا من الأنشطة الترفيهية الممتعة التي تجمع بين الفائدة والمرح، مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة للأسر القناة تسعى دائمًا إلى تقديم محتوى هادف يعزز القيم الإنسانية والاجتماعية مما يجعلها خيارا مثاليا للأهل الذين يحرصون على توجيه أطفالهم نحو محتوى إيجابي.