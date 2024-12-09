نزلها وافرح مع لولو الشقية “تردد قناة وناسة الجديد 2025”.. متاح على جميع الأقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة وناسة الجديد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل أولياء الأمور وذلك من أجل تنزيل وتحميل قناة وناسة وذلك حيث أنها تكون من أبرز وأهم القنوات المخصصة للأطفال والتي تقوم بعرض وتوفير مجموعة كبيرة من برامج الكرتون وكذلك عدد من الأناشيد والأغاني، وفي كل فترة يتم تحديث التردد الخاص بها لتحسين الجودة الخاص بالمحتوى وكذلك الصوت والصورة ومنع حدوث أي تشويش.

تردد قناة وناسة الجديد

لابد من معرفة التردد وجميع البيانات اللازمة الخاصة بقناة وناسة الجديد وهو يكون كما يلي:

القمر الصناعي الذي يتم استقبال القناة عليه هو النايل سات.

التردد الجديد هو 11430.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

جودة الصورة والصوت هو HD.

طريقة تثبيت قناة وناسة الجديد

حتى تتمكن من تثبيت قناة وناسة من خلال القمر الصناعي النايل سات لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي تكون كما يلي: