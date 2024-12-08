شركة الاتصالات المصرية.. ارتفاع أسعار باقات فودافون والإنترنت المنزلي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن رفع في أسعار باقات الانترنت المنزلي وباقات فودافون، لذلك ازدادت الاستفسارات حول هذا الموضوع في الشوارع المصرية، لذا وضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تمت الموافقة على زيادة أسعار خدمات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، والغرض الأساسي من رفع الأسعار تحقيق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق العملاء حتى تضمن هذه الشركات استمرار جودة الخدمات..

أسعار كروت شحن فودافون بعد الزيادة

جاءت أسعار كروت الشحن الفكه من شركة فودافون بعد الزيادة كما يلي:

كارت شحن فكة فئة 12.5 جنيه أصبح بسعر 16.5 جنيه بموجب رصيد صافي 11.55 جنيه.

كارت شحن فئة 15 جنيه متاح بسعر 19 جنيه ونص ويعطي رصيد صافي قدره 13.65 جنيه.

كارت شحن فئة 20 جنيه بسعر 26 جنيه ويعطي رصيد صافي 18.2 جنيه.

كارت شحن فئة 29 جنيه بسعر 38 جنيه يعطي رصيد صافي 26.6 جنيه.

تعرف على سعر باقات RED من فودافون

تتعدد باقات RED من فودافون وتشمل الآتي:

باقة RED Essential بسعر 567.18 بعد الضريبة، وقبل (450 جنيه).

باقة RED Advance بسعر 750 جنيه وبعد الضريبة 850 جنيه.

باقة RED Prime بسعر 1050 جنيه قبل الضريبة، وبسعر 1305 جنيه بعد الضريبة.

باقة RED Elite بسعر 1500 جنيه قبل الضريبة وبعد الضريبة بسعر 1859.94 جنيه.

الأسعار الجديدة لباقات الانترنت المنزلي من فودافون