مع بداية التعاملات .. البنك المركزي يكشف عن سعر الدولار اليوم  مقابل الجنية في البنوك 2024

يظل البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستمرًا من قبل عدد كبير من الأشخاص نظرًا لرغبة الكثير في معرفة التفاصيل الخاصة والأسعار بشكل مستمر، حيث إنه قد سجل في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر 2024، وذلك بعد وصوله حاجز 50 جنيهًا، ويأتي ذلك للمرة الأولى في تاريخه، وقد شهدت الأوضاع استقرارًا بعد الارتفاع الملحوظ في الفترة الأخيرة في العديد من البنوك، وقد حافظ بنك التعمير والإسكان على المستوى الخاص والاستقرار لسعر الدولار بالإضافة إلى بعض البنوك الأخرى، لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

سعر الدولار اليوم

يتمثل سعر الدولار في يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر في البنك المركزي بأنه يكون بقيمة 49.9352 بالنسبة لحالة الشراء ويأتي بأنه يكون بقيمة 50.0697 بالنسبة لحالة البيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

يتمثل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري بأنه يكون بقيمة 49.93 في حالة الشراء و50.03 في حالة البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

قد بلغ السعر الخاص للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 49.93 في حالة الشراء، بالإضافة إلى أنه بلغ 50.03 في حالة البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يتمثل سعر الدولار في بنك قناة السويس بأنه يكون بقيمة 49.96 بالنسبة لحالة الشراء، بالإضافة إلى أنه يكون بقيمة 50.06 بالنسبة لحالة البيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يتمثل سعر الدولار في بنك الأسكندرية بأنه يكون بقيمة 49.95 بالنسبة للشراء بالإضافة إلى أنه يكون بقيمة 50.05 بالنسبة للبيع.