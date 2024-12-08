الدولار يتخطى الـ 2000 جنية! .. سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من إحدى أكثر الأمور المهمة والموضوعات الاقتصادية التي يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل العديد من الأشخاص، حيث تعكس التغيرات الاقتصادية الخاصة في ظل الفترات الزمنية الحالية في البلاد على مختلف الأصعدة، ويتمثل انخفاض أو ارتفاع القيمة المختصة للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي كأحد المؤشرات التي تؤثر بشكل هام على الأسعار الخاصة بالخدمات والسلع في السوق السوداني، بالإضافة إلى أنه يؤثر أيضًا على حياة المواطنين، ووفقًا لاستقرار الوضع الاقتصادي، يتابع العديد من الأشخاص حركة أسعار العملات مثل الدولار في كافة البنوك والسوق السوداء أيضًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

قد شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء استقرارًا بشكل ملحوظ، وذلك بعد فترة من عدم الاستقرار، وقد سجل قيمة 600 جنيه سوداني في البنك المركزي، بالإضافة إلى أنه يتراوح السعر الخاص به في بعض البنوك التجارية ما بين قيمة 590 إلى 610 جنيه سوداني، ويأتي هذا الاستقرار وفقًا لتحسين أداء الجنيه السوداني، وذلك نتيجة لبعض التدخلات الاقتصادية التي تم القيام بها من قبل الجهات المختصة في الحكومة السودانية، بالإضافة أيضًا إلى بعض الجهود المتخذة للقضاء على الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

قد شهد السعر المختص للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسعر الرسمي الخاص به، حيث تجاوز السعر 2000 جنيه، وتعكس الفجوة بين السعر في السوق السوداء والسعر الرسمي استمرار العجز وعدم القدرة على توفير العملة الصعبة، لذلك يعتمد الكثير من المواطنين والتجار في حال الرغبة بالحصول على الدولار على التوجه إلى السوق غير الرسمية.