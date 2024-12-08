عمل كام انهاردة “سعر الحديد اليوم في شركة عز وبشاي” .. يسجل اقل سعر

يستمر البحث دائماً عن سعر الحديد اليوم من قبل عدد كبير من أصحاب المشاريع والأشخاص الراغبين في البناء، لذلك فقد تم إصدار بعض التصريحات المختصة التي توضح ذلك، وقد جاءت بتراجع سعر الحديد والأسمنت في اليوم الموافق 8 من شهر ديسمبر 2024، والذي يتوافق مع يوم الأحد، حيث إنه قد تراجع السعر الخاص للحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المحلية وفقاً لما تم إصداره عبر المواقع الخاصة للأسعار المحلية، حيث إنه قد انخفض السعر الخاص لحديد عز بقيمة 487 جنيه، وقد سجل 39,780 جنيه بالنسبة للطن الواحد، بالإضافة إلى أن السعر الخاص للحديد الاستثماري قد انخفض بقيمة 700 جنيه.

سعر الحديد اليوم

نظراً للبحث المستمر من قبل عدد كبير من الأشخاص بشأن معرفة سعر الحديد اليوم، فقد وصل السعر الخاص للحديد في يوم الأحد إلى ما يلي:

يأتي سعر حديد عز بقيمة 39,780 جنيه.

يتمثل سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 37,697 جنيه.

يأتي سعر حديد ستيل بقيمة 35,500 جنيه.

يتمثل سعر السويس بقيمة 36,500 جنيه.

يأتي سعر بشاي بقيمة 36,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

يعد سعر الأسمنت من إحدى أكثر الأمور المهمة التي يتم البحث عنها بشكل متزايد دائمًا نظرًا لأنه يتم استخدامه في البناء وإقامة الشركات والمشاريع المهمة، لذلك ينال اهتمام الكثير. وقد وصل سعر الأسمنت إلى 2746 جنيهًا.