تراجع ملحوظ في اسعار البناء اليوم “سعر طن الأسمنت في الأسواق المصرية” 8 ديسمبر 2024

في الفترة الأخيرة الماضية لقد شهد السوق المصري وجود زيادة في الأسعار الخاصة بمواد البناء وذلك مثل الحديد والأسمنت، وهذه الزيادة في الأسعار تكون بسبب وجود نشاط في القطاع الخاص بالتشييد والبناء، وهذا الارتفاع في الأسعار يؤثر على أسعار العقارات بشكل كبير، وسوف نوضح في هذا المقال سعر طن الأسمنت.

سعر طن الأسمنت في الأسواق المصرية

لقد تم تسجيل السعر الخاص بالأسمنت اليوم في الأسواق المصرية كما يلي:

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي ما يقارب من حوالي 2،899 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت النصر حوالي 1،960 جنيه.

كما أن سعر طن الأسمنت من الشركة العربية يبلغ سعر 2،000 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر طن أسمنت العسكري حوالي 1،950 جنيه.

ويصل قيمة طن أسمنت السويس حوالي 2،000 جنيه.

ما هي أسباب ارتفاع سعر الأسمنت

يرجع ارتفاع سعر الأسمنت إلى مجموعة من الأسباب والعوامل وهي تكون كما يلي: