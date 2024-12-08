“الفرحة هتملى قلوب العراقيين”… توزيع مبلغ 25.000.000 مليون دينار عراقي قرض من مصرف الرافدين لهذه الفئات .. مفاجأة سارة عـبر mof.gov.iq

في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين والمتقاعدين في العراق، قام مصرف الرافدين بإطلاق برنامج سلفة مالية تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي، وهذه السلفة تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين المالية، وتتيح للمستفيدين فرصة الحصول على تمويل بشروط ميسرة ومزايا عديدة، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز مميزات سلفة مصرف الرافدين، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول عليها لهذا تابعوا معنا الان السطور التالية.

ما هي مميزات سلفة مصرف الرافدين بالعراق؟

يقدم مصرف الرافدين العديد من المزايا المالية لبرنامج السلفة، مما يجعله من افضل الخيارات للعديد من الموظفين والمتقاعدين، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على مبلغ يصل إلى 25 مليون دينار عراقي، وسداده بأقساط شهرية مريحة تمتد على فترة خمس سنوات مع معدل فائدة يبلغ 5% فقط ويحسب ضمن المبلغ الإجمالي، ومن المزايا الأخرى عدم الحاجة إلى وجود كفيل ضامن، مما يخفف من العبء على المستفيدين إلى جانب سرعة الإجراءات وسهولة الحصول على التمويل، ما يجعل تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين أمر سريع للغاية.

الشروط المطلوبة للحصول على سلفه من مصرف الرافدين

للاستفادة من سلفة مصرف الرافدين، توجد بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، ومن ضمن هذه الشروط التالي: