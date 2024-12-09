سـوسـو غلطت ياحرام.. اضبط تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة HD karameesh متعة لا تنتهي

تعد قناة كراميش من أهم القنوات التي تقدم محتوى مختلف للاطفال، لذلك يفضل عدد كبير من الآباء والأمهات معرفة تردد قناة كراميش وذلك لإضافتها إلى جهاز الاستقبال الخاص بهم، حيث تقدم القناة محتوى خاص بالأطفال ممتع ومفيد في نفس الوقت، وبهذا يمكنكم الحصول على تردد القناة من خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش

تم ايقاف العمل الخاص بتردد قناة كراميش القديمة لذلك نجد الكثير من جمهور القناة يبحث عن معلومات تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة كراميش كيدز.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي هو 11430.

أما عن معدل الترميز فهو 27500.

أما استقطاب اتجاه القناة فهو أفقي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

أما عن جودة البث فهي HD.

تردد قناة كراميش للاطفال الجديد هو عرب سات

اسم القناة هو كراميش كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11390.

استقطاب اتجاه القناة عمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

جودة بث القناة هو HD.

خطوات ضبط القناة

بعد أن تعرفنا على أهم معلومات تردد قناة كراميش نوضح لكم أهم الخطوات الخاصة بتثبيت القناة والتي جاءت على النحو التالي:

يتم الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

بعدها يتم اختيار أيقونة الضبط اليدوي.

ثم بعد ذلك عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيته.

ثم قم بإضافة كافة البيانات المتعلقة بالقناة التي ذكرناها لكل قمر صناعي.

يتم بعدها الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر القناة على الفور.

تردد قناة وناسة

تردد قناة كراميش من اهم قنوات الاطفال بالاضافة الي قنواة ونساة التي تقدم محتوي متميز للاطفال، إليك تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية:

نايل سات (Nilesat):

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات (Arabsat):

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بدر سات (Badr Sat):

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى تربوي مميز يشمل أغاني وبرامج تعليمية تدعم المناهج الدراسية بطريقة بسيطة، كما تقدم قناة كراميش برامج تجمع بين التسلية والتعليم، مثل تعلم الحروف والأرقام والقيم الأخلاقية، وتعتمد القناة على اللغة العربية الفصحى، مما يساعد الأطفال في تحسين مهاراتهم اللغوية، كما تشجع القناة الأطفال على التفاعل والمشاركة في الأنشطة المعروضة خلال البرامج والأناشيد.