“وينك يا لولو يا شطورة”.. ثبت الآن تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تستقطب جمهور الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والتعليم وتسعى القناة إلى تلبية اهتمامات الأطفال في مختلف الفئات العمرية، من خلال باقة من البرامج الغنية التي تشمل الأناشيد الدينية والرسوم المتحركة والأغاني الممتعة وكما تعزز وناسة من معرفة الأطفال وتنمي مهاراتهم عبر برامج تعليمية مبتكرة وبفضل تنوع محتواها، تُقدّم القناة مجموعة من المسلسلات الكرتونية والأفلام السينمائية التي تساهم في جعلها الخيار المفضل للأطفال وأسرهم، مما يعزز من مكانتها كوجهة مرموقة في عالم الإعلام الموجه للأطفال.
تردد قناة وناسة وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال
تعتبر قناة وناسة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى متنوعًا للأطفال، وهي تفخر بجودة البث وإشارة قوية تضمن تجربة مشاهدة مريحة وإذا كنت ترغب في متابعة هذه القناة، إليك تفاصيل ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة:
على النايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
على العرب سات:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال
لتتمكن من استقبال قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.
- ابحث عن خيار “الإعدادات” أو “Settings” في القائمة الرئيسية.
- اختر “التثبيت اليدوي” أو “Manual Installation” من الخيارات المتاحة.
- حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) وفقًا للتردد الذي ترغب في استخدامه.
- قم بإدخال التردد وجميع البيانات المطلوبة.
- اضغط على خيار “بحث” أو “Search” وانتظر لبضع دقائق حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات المتاحة.
- بعد انتهاء البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة. ابحث عن قناة وناسة، ثم اضغط على “حفظ” أو “Save” لتثبيتها على جهازك.
- انتقل إلى قائمة القنوات المثبتة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، وابحث عن قناة وناسة للتأكد من تثبيتها بشكل صحيح.