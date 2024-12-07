” تجربة جديدة ” استقبل الان تردد قناة ماجد الجديد على جميع الأقمار وخلي اطفالك يشتركوا في المسابقات

تعد قناة ماجد واحدة من أبرز القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى موجه للأطفال، حيث تسعى دائما إلى الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين في العالم العربي، ولتحقيق هذا الهدف توفر القناة جودة عالية عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، باستخدام أحدث التقنيات لضمان متابعة شيقة للمحتوى دون انقطاع في الصوت أو الصورة، ومن أجل الحفاظ على الجودة تقوم القناة بين الحين والآخر بتحديث تردداتها، ومن خلال السطور القليله القادمه سوف نوضح لكم احدث تردد لقناه ماجد لهذا تابعونا الان.
ما هو التردد الجديد لقناة ماجد 2024؟
يمكن الآن لجميع المشاهدين تنزيل التردد الجديد لقناة ماجد بكل سهولة، عن طريق إضافة المعلومات الخاصة بالتردد إلى جهاز الاستقبال، وتوفر القناة تردداتها عبر قمرَي نايل سات وعرب سات، كما يلي:
تردد قناة ماجد على نايل سات
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: ⅞
- معدل الترميز: 27500
تردد آخر لقناة ماجد على نايل سات
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة ماجد على عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
برامج قناة ماجد
تسعى قناة ماجد دائما إلى تقديم محتوى متنوع يجمع بين التعليم والترفيه بما يتناسب مع اهتمامات الأطفال ويسهم في تطوير مهاراتهم، من أبرز البرامج التي تعرضها القناة:
- برنامج “أبطال الغد” ويستهدف الأطفال الموهوبين في مجال الرياضة.
- برنامج “رحلة” من البرامج الأسبوعية المحبوبة لدى الأطفال، حيث يتنقل بالأطفال عبر مغامرات شيقة لزيارة المعالم السياحية في الإمارات ودول أخرى.
- بالإضافة ايضا الى برنامج “أرقام وألوان” يقدم هذا البرنامج مسابقات متنوعة للأطفال، ويتيح لهم فرصة المشاركة عبر الهاتف أو من خلال صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي.