” تجربة جديدة ” استقبل الان تردد قناة ماجد الجديد على جميع الأقمار وخلي اطفالك يشتركوا في المسابقات

تعد قناة ماجد واحدة من أبرز القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى موجه للأطفال، حيث تسعى دائما إلى الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين في العالم العربي، ولتحقيق هذا الهدف توفر القناة جودة عالية عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، باستخدام أحدث التقنيات لضمان متابعة شيقة للمحتوى دون انقطاع في الصوت أو الصورة، ومن أجل الحفاظ على الجودة تقوم القناة بين الحين والآخر بتحديث تردداتها، ومن خلال السطور القليله القادمه سوف نوضح لكم احدث تردد لقناه ماجد لهذا تابعونا الان.

ما هو التردد الجديد لقناة ماجد 2024؟

يمكن الآن لجميع المشاهدين تنزيل التردد الجديد لقناة ماجد بكل سهولة، عن طريق إضافة المعلومات الخاصة بالتردد إلى جهاز الاستقبال، وتوفر القناة تردداتها عبر قمرَي نايل سات وعرب سات، كما يلي:

تردد قناة ماجد على نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅞

معدل الترميز: 27500

تردد آخر لقناة ماجد على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ماجد على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

برامج قناة ماجد

تسعى قناة ماجد دائما إلى تقديم محتوى متنوع يجمع بين التعليم والترفيه بما يتناسب مع اهتمامات الأطفال ويسهم في تطوير مهاراتهم، من أبرز البرامج التي تعرضها القناة: