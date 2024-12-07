أطباق الشتوية الدافئة.. طريقة عمل البطاطا بالبشاميل بكل التكات والأسرار

تعتبر البطاطا بالبشاميل واحدة من أشهى الأطباق الشتوية التي تضفي دفئًا خاصًا على مائدة الطعام، وتعد هذه الوجبة مثالية للأجواء الباردة، حيث تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية العديدة وتحتوي البطاطا على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم وتساهم في تحسين صحة الجلد وتعزيز وظائف الجهاز الهضمي وكما تعتبر غنية بالألياف والفيتامينات، مثل فيتامين ج وفيتامين أ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات العائلية، خاصة في فصل الشتاء وتفضل الكثير من ربات البيوت إعدادها في المساء، ليس فقط لنكهتها الفريدة، ولكن أيضًا لأنها تمنح الأطفال الطاقة اللازمة وتعد خيارًا مغذيًا.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

تعتبر البطاطا بالبشاميل من الأطباق الشتوية الدافئة التي تبهج العائلة وتمنحهم شعورًا بالراحة وإليك مقاديرها وطريقة تحضيرها بسهولة.

مكونات البطاطا:

1 كيلو جرام من البطاطا المسلوقة (بدون قشر)

3 ملاعق من السمن أو الزبدة

كيس من الفانيليا

ملعقة كبيرة من جوز الهند

مكونات البشاميل:

3 أكواب من اللبن

4 ملاعق من الدقيق

3 ملاعق من السمن أو الزبدة

كوب من السكر

ملعقة أو كيسين من الفانيليا

حبة من البيض

كوب من ماء سلق البطاطا (يفضل)

طريقة التحضير