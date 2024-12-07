اضبط تردد قناة روتانا سينما عبر الأقمار الصناعية لمتابعة أجدد الأفلام

يعد تردد قناة روتانا سينما من الترددات الرائجة في البحث من قبل عشاق متابعة الأفلام العربية الحديثة والقديمة، حيث تقدم القناة باقات متعددة من الأفلام العربية بشكل عام والأفلام المصرية بشكل خاص لكبار الفنانين والنجوم والأبطال بشكل يومي، هذا بالإضافة إلى تخصيص يومي الجمعة والخميس لعرض أفلام العرض الأول المميزة لامتاع المتابعين قدر الإمكان.

تردد قناة روتانا سينما عبر الأقمار الصناعية

تنتمي قناة روتانا سينما إلى مجموعة القنوات الخليجية روتانا التي تقدم محتوى غنائي وترفيهي مميز عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية للاستمتاع بالافلام الكوميدية والرومانسيه وافلام الأكشن وغيرها من الأفلام متعددة التصنيف من خلال ما يلي من بيانات خاصة بالاستقبال عبر الرسيفر:

تردد القناة: 12226.

اتجاه الاستقطاب: أفقي -Horizontal

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة روتانا سينما القمر الصناعي عرب سات

عبر القمر الصناعي عرب سات يمكن استقبال القناة من خلال استخدام بيانات الضبط التالية للاستمتاع بإشارة قوية:

تردد القناة: 11834.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت تردد قناة روتانا سينما

للاستمتاع بمتابعة شاشة التلفاز من المنزل في أوقات الراحة والعطلات وأيضا على مدار اليوم يمكن تثبيت القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: