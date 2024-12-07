تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الانجليزي لهذا السبب + موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

قررت إدارة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون التي كان من المقرر إقامتها في الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة، وكانت المباراة ستقام على ملعب “جوديسون بارك” ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال .

تأجيل مباراة ليفربول وايفرتون

حذر مكتب الأرصاد الجوية المواطنين من الطقس العاصف غير المعتاد، ونصحهم باتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم وأفرادهم، مثل تأمين الأشياء الخارجية، كما أشار إلى أن الطقس قد يتسبب في تأخيرات ويجعل السفر خطيرا، وقدم نصائح بالتحقق من جداول الحافلات والقطارات، وتعديل خطط السفر إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى التأكد من حالة الطرق وأساسيات السيارة قبل القيادة.

ومنها فقد أعلن نادي إيفرتون عبر منصاته الاجتماعية عن تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة على ملعب جوديسون بارك بسبب الأحوال الجوية السيئة، كما أفادت صحيفة “ليفربول إيكو” بأن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا من خطر على الحياة بسبب الطقس في منطقة ميرسيسايد.

جدول الترتيب الدوري الانجليزي لليفربول و ايفرتون

يتصدر ليفربول حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط على تشيلسي وأرسنال اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، و9 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجد في المركز الرابع، في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة جمعها من خلال الفوز في 3 مباريات، والتعادل 5 مرات، والهزيمة في 6 مناسبات.

موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

يستعد ليفربول لملاقاة جيرونا الإسباني يوم الثلاثاء 10 ديسمبر في الساعة 7:45 مساءً، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.