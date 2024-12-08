اضبطها الآن.. تردد قناة وناسة 2024 Lolo للأطفال على النايل سات والعرب سات وكيفية استقبالها

تردد قناة وناسة 2024 مستمر في البث المتواصل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عام، في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث يوفر لكل الأسر المحتوى الذي يمثل الأمان على الأطفال والاخوة، أثناء مشاهدة المحتوى الذي يفضله الطفل من كرتون أو مسلسلات مرحة أو برامج ترفيهية، حيث باتت التحديات التي تواجه الأمهات محاولة للطفل من كل الاتجاهات خارج المنزل، وبالتالي تحتاج الأسر في هذا العصر إلى ركائز تدعم التربية على الأصول العربية للشرقية.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

منذ انطلاق بث قناة وناسة وتهتم الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي تسهل على الأسر والأطفال استقبال تردد القناة لضمان الاستمرار في البث، ولذلك تتم عملية تحديث التردد دومًا لأنها تقضي على كل المشاكل في الإرسال من انقطاع أو تشويش، ولعل القمر الصناعي نايل سات من أهم الاقمار التي تغطي جزء كبير من دول الوطن العربي، ويكون تردد وناسة على هذا القمر كما يلي:

تردد وناسة هو 11340.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز هو

جودة قناة وناسة هي SD.

معدل استقطاب هو عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات 2024

وبجانب التردد المتوفر على النايل سات اهتمت الإدارة أيضًا بتوفير، تردد جديد عبر القمر عرب سات والذي تعتمد عليه العديد من الدول في الخليج العربي، حيث يقدم تردد القناة على كلا القمرين المحتوى يشمل مجاني تمامًا، هذا مع الاستمرارية على مدار 24 ساعة في اليوم،