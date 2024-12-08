بالقليل من المال وبالمزايا الخرافية سامسونج تبهر الحضور.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16 4G وسعر البيع في مصر والسعودية والإمارات

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بالقليل من المال وبالمزايا الخرافية سامسونج تبهر الحضور.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16 4G وسعر البيع في مصر والسعودية والإمارات
Samsung Galaxy A16 4G

أسدلت الشركة العالمية سامسونج الستار عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16 الاقتصادي الجديد الذي أذهل الحضور بمجرد الكشف عن المواصفات الأولية للتصنيع، حيث تحرص سامسونج على الحفاظ على مكانتها ضمن شركات الهواتف الذكية بطرح هواتف ذكية عالية التقنية والأداء وبشكل انسيابي جذاب وألوان مبهجة ومعالج قوي وبطارية صامدة وأيضا سعة تخزين كبيرة وذاكرة للوصول العشوائي سريعه وكاميرا نقيه لتقديم أفضل صورة للمستخدم في ظل الاضاءات المختلفة، هذا بالإضافة إلى مقاومة الغبار والماء ودعم برمجي لمدة ست سنوات.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16

جاءت مواصفات تصنيع الهاتف كما يلي:

شاشة الهاتفمن نوع سوبر اموليد بمساحة كبيرة تدعم معدل التحديث الـ 90Hz.

الشاشة بحجم 6.7 بوصة.

الاتصال اللا تلامسي خاصية NFCيدعم
شرائح الاتصال التي يدعمها الهاتف شريحتين من نوع نانو سيم مع إمكانية تركيب بطاقة microSD في منفذ الشريحة الثانية.
معالج الهاتفمن نوع Helio G99 ثماني النواة يعمل بتكنولوجيا 6 نانو وهو معالج مناسب للألعاب الثقيلة.
سعة تخزين البيانات في الهاتف128/256 جيجا بايت
ذاكرة الوصول العشوائي رام4 أو 6 أو 8 جيجا رام على حسب الإصدار
معلومات البطاريةالشحن السريع يدعم بقوة 25 واط علما بأن البطاريه بسعة 5000 مللي أمبير.
نظام التشغيلالهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1.
ألوان الهاتف ألوان شبابية أنيقة وهم الرمادي وباللون الأخضر وباللون الأزرق الغامق
وزن الهاتف200 جرام
كاميرا التصوير الخلفيةكاميرا فائقة في الدقة بجودة ثلاثية 50+5+2 ميجا بكسل للكاميرا الاولى والثانية والثالثة.

كاميرا التصوير السيلفي بدقة 13 ميجا بكسل.

سعر هاتف Samsung Galaxy A16

سجل الهاتف سعر بيع بقيم متفاوتة على حسب الاصدار وذلك وفقا لما يلي:

سعر بيع الاصدار 128 جيجا مع 4 جيجا

  1. السعر داخل المملكة العربية السعودية 620 ريال سعودي.
  2. السعر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 550 درهم إماراتي.
  3. السعر من داخل جمهوريه مصر العربيه 7300 جنيه مصري.

سعر بيع الاصدار 256 جيجا مع 8 جيجا رام

  1. السعر داخل المملكة العربية السعودية 850 ريال سعودي.
  2. السعر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 730 درهم إماراتي.
  3. السعر من داخل جمهوريه مصر العربيه 9800 جنيه مصري.

سعر بيع الاصدار 128 جيجا مع 6 جيجا

السعر داخل جمهوريه مصر العربيه 8100 جنيه مصري.

معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
لولو الشطورة تفرح الأطفال..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني والأناشيد اليوم