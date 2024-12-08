أنا والماما ماتشي ماتشي.. استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر قناة كراميش ووناسة من أبرز الوجهات الترفيهية والتعليمية للأطفال، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى يعزز من تنمية مهارات أطفالهم وتقدم هذه القنوات مزيجًا فريدًا من البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة، مما يسهم في تشكيل وعي إيجابي لدى الأطفال ومن خلال تقديم نصائح تعليمية وترفيهية، تشجع القناة الصغار على اعتماد أسلوب حياة صحي، مثل تناول الطعام المغذي، وتعليمهم كيفية تنسيق الملابس والألوان بشكل جذاب وكما تحفز القنوات الأطفال على احترام توجيهات الأهل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للآباء الذين يسعون لتوجيه أبنائهم بطريقة ممتعة ومفيدة.
تردد قناة كراميش الجديد 2024
ترددات قناتي كراميش ووناسة للاستمتاع بمحتواهما بجودة عالية، إليك التفاصيل المحدثة لتسهيل عملية الاستقبال:
تردد قناة كراميش
- على النايل سات:
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
على العرب سات:
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
كيفية ضبط واستقبال تردد قناتي كراميش
يمكنك ضبط واستقبال القناتين بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “Menu” أو “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد للرسيفر.
- اختر “التركيب” أو “Installation”.
- اختر “إضافة تردد جديد” أو “Add New Frequency”.
- أدخل التردد المناسب:
- 11430 للنايل سات
- 11390 للعرب سات
- حدد معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وفقًا للمعلومات المذكورة.
- اضغط على “بحث” أو “Search” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.
- بعد الانتهاء من البحث، احفظ القناة في قائمة القنوات لديك.