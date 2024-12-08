وزارة المالية العراقية تحسم بدء تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بداية من يناير 2025 وموعد الصرف

في الآونة الأخيرة تصاعدت الأحاديث حول زيادة مرتقبة لرواتب المتقاعدين في العراق مع بداية عام 2025، حيث انتشرت أنباء عن زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي لكل متقاعد، إلا أن وزارة المالية العراقية أصدرت بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

موقف وزارة المالية العراقية من زيادة الرواتب

أكدت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بزيادة رواتب المتقاعدين في يناير 2025، مشددة على أهمية الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، كما حذرت المتقاعدين من الانجراف وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي والمالي، وأوضحت الوزارة أن أي تغييرات تتعلق بالرواتب ستعلن بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال البيانات الصحفية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

أعلنت الوزارة أن رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 ستصرف يوم الأربعاء، 1 يناير 2025. يمكن للمتقاعدين استلام رواتبهم من خلال البنوك الحكومية أو الخاصة التي يتعاملون معها، وذلك لعدم تزامن يوم الصرف مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

لتمكين المتقاعدين من معرفة تفاصيل رواتبهم بسهولة، أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية للاستعلام عبر موقعها الرسمي، والخطوات كالتالي: