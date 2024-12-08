سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.. ارتفـــاع كبير في سعر صرف الدولار اليوم في سوريا؟

مع التوترات الأخيرة التي تشهدها سوريا يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والتي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تواصل العملة المحلية الانخفاض أمام الدولار الأمريكي في حالة ما استمر الوضع على ما هو عليه في الآونة الأخيرة، وإليكم أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملة السورية في التالي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

مما لا شك فيه أن الأحداث التي تجري في سوريا في هذه الأيام أدت إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والذي جاء على النحو التالي:

في دمشق وصل سعر الدولار الأمريكي للشراء 22000 ليرة سورية مقابل 27000 ليرة سورية للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في حلب 36000 ليرة سورية للشراء، مقابل 41000 ليرة سورية للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي في الحسكة 29000 ليرة سورية للشراء مقابل 31000 ليرة سورية للبيع.

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وبهذا العرض يتضح لنا أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفع بشكل كبير وهو يختلف من محافظة إلى أخرى في سوريا، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك:

سعر صرف واحد دولار أمريكي يساوي 22000 ليرة سورية.

بينما سعر 5 دولار أمريكي يساوي 110000 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف 10 دولار أمريكي يساوي 220000 ليرة سورية.

سعر صرف 25 دولار أمريكي يساوي 550 ألف ليرة سورية.

بينما سعر 50 دولار أمريكي يساوي مليون و 100 ألف ليرة سورية.

أما 100 دولار أمريكي فإنها تساوي 2 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

و 500 دولار أمريكي تساوي 11 مليون ليرة سورية.

بينما 1000 دولار أمريكي تساوي 22 مليون ليرة سورية.

سعر الليرة بتحديث اليوم

أسعار العملات مقابل الليرة السورية في ظل التوترات داخل البلاد منذ صباح اليوم بلغت كالتالي:

العملة المنطقة سعر الشراء (ليرة) سعر البيع (ليرة) الدولار الأمريكي دمشق 17,500 19,000 الدولار الأمريكي حلب 23,000 27,000 الدولار الأمريكي إدلب 21,400 22,000 الدولار الأمريكي الحسكة 19,500 20,000 اليورو السوق السوداء 23,270 28,564 الليرة التركية السوق السوداء 632 778

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