مـتـابـعـة مباراة ريال مدريد وجيرونا بتعليق عصام الشوالي عــبـر تردد قناة بي إن سبورتس HD1.. ماتش الريــال اليوم

مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2024-2025 تعد من المباريات المثيرة في الجولة السابعة عشرة، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة السابقة، ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، سيخوض المباراة بهدف تعزيز موقفه في القمة والضغط على المتصدر.

مباراة ريال مدريد وجيرونا

اليوم، السبت 7 ديسمبر 2024، يستعد ريال مدريد لملاقاة جيرونا ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، المباراة ستقام على ملعب مونتيليفي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر و11:00 مساء بتوقيت السعودية، ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع تعليق عصام الشوالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي

الهجوم: كيليان مبابي، أردا جولر، إبراهيم دياز

دكة البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، إندريك، داني سيبايوس، خيسوس فاييخو، فيران جارسيا، دانيال يانيز، وراؤول أسينسيو

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025

مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني حيث جاء ترتيب الريال كالتالي:

الفريق المركز النقاط عدد المباريات الانتصارات التعادلات الهزائم الأهداف المسجلة الأهداف المستقبلة ريال مدريد 2 33 15 10 3 2 31 13 جيرونا 8 22 15 6 4 5 22 20

تردد قناة بي إن سبورتس HD1 الناقلة للمباراة

تردد قناة بي إن سبورتس HD1 الناقلة ل مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2024-2025 هو:

التردد: 11054 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

يمكنك متابعة المباراة عبر هذه القناة التي ستنقلها بتعليق عصام الشوالي.

اهداف ريال مدريد اليوم

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على جيرونا بنتيجة 3-0 في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري الإسباني موسم 2024-2025، افتتح جود بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36، وأضاف أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من بيلينجهام، قبل أن يختتم كيليان مبابي الثلاثية في الدقيقة 62، سيطر ريال مدريد على المباراة بفضل تألق لاعبيه، خاصة بيلينجهام ومبابي، فيما قدم حارس جيرونا أداءً مميزًا رغم الهزيمة.