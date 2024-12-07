مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الاسباني خـــلال قناة بي إن سبورت real madrid vs girona.. مــاتــش حمــاســي

مباراة ريال مدريد ضد جيرونا من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من جمهور النادي الملكي لعله يستطيع من خلالها تحسين مسيرته التي اهتزت في الفترة الأخيرة بعد خسارته أمام منافسه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني، و أمام منافسه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وإليكم أهم التفاصيل حول مباراته اليوم أمام جيرونا في السطور التالية.

ريال مدريد ضد جيرونا

إن مباراة ريال مدريد ضد جيرونا من المباريات المهمة التي يعول عليها جمهور النادي الملكي ريال مدريد في تحقيق الفوز، وأن كان جيرونا يشكل عقبة أمام ريال مدريد في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية بين الطرفين، ومن المتوقع أن تقوم المباراة وفقا للتالي:

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام منافسه الصعب والقوي جيرونا والذي شكل عقبة كبيرة أمام النادي في الموسم الماضي.

حيث من المتوقع أن تقام المباراة في يوم السبت 7 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية، والساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورت القطرية.

ويعد جيرونا منافس قوي وخصم عنيد جدا لنادي الملكي ريال مدريد.

مواجهات الفريقين

من خلال مباراة ريال مدريد ضد جيرونا يحاول النادي الملكي تعويض الخسارة الفادحة التي مر بها في المواجهتين السابقتين، حيث لقي خسارة كبيرة من ضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني، ثم جاء لقائه أمام ليفربول في الدوري الانجليزي ليلقى هزيمة أخرى بهدفين مقابل لا شيء وأما عن تاريخ مواجهاته مع نادي جيرونا فإنها جاءت على النحو التالي:

كان لنادي الملكي الصدارة عند مواجهاته مع جيرونا حيث حصد 6 انتصارات.

بينما استطاع جيرونا إن يفوز في 4 مباريات فقط.

وتعادل الفريقين في مباراة واحدة.

تشكيل ريال مدريد

يواجه ريال مدريد تحديات كبيرة في هذه الفترة بسبب سلسلة من النتائج السلبية، حيث يعاني من غيابات مؤثرة في صفوف الفريق، اللاعبون مثل فينيسيوس جونيور، إدواردو كامافينجا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، وديفيد ألابا غائبون عن الملاعب، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي.

المركز اللاعب حراسة المرمى تيبو كورتوا الدفاع لوكاس فاسكيز, أوريلين تشواميني, أنطونيو روديجر, فيرلاند ميندي الوسط أردا جولر, فيديريكو فالفيردي, لوكا مودريتش الهجوم إبراهيم دياز, جود بيلينجهام, كيليان مبابي

مباراة real madrid vs girona

مباراة ريال مدريد وجيرونا بفوز مثير لريال مدريد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

تفاصيل الأهداف:

الهدف الأول: سجله اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 36 بعد تسديدة مميزة.

الهدف الثاني: أحرزه النجم التركي أردا جولر في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من بيلينجهام.

الهدف الثالث: جاء عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 62، بعد عرضية رائعة.

أبرز الأحداث: