“إلكترونيًا Bank of Khartoom”.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين “حساب مصرفي” عبر تطبيق بنكك داخل وخارج السودان

يعمل بنك الخرطوم بجهد لتحسين وتيسير تجربة عملائه المصرفية، حيث قدم مؤخر خدمة جديدة تتيح لهم فتح حسابات بنكية بسهولة عبر الإنترنت، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه، تشمل هذه الخدمة إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد، من خلال هذه المبادرة، يهدف البنك إلى تسهيل الحياة اليومية للعملاء والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة بكفاءة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على كيفية تعامل المؤسسات المالية، ويعتبر فتح حساب بنكي عبر الإنترنت من أبرز التطورات في هذا الخصوص، يوفر بنك الخرطوم هذه الخدمة المتطورة لعملائه، مما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى الفروع، يتم تنفيذ عملية فتح الحساب إلكترونيًا، حيث يمكن للعميل إتمام جميع الإجراءات من خلال بضع خطوات على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وتتضمن خطوات فتح الحساب ما يلي:

تصفح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تعبئة البيانات الشخصية بشكل صحيح في النموذج الإلكتروني، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

اختر خيار فتح حساب جديد إذا كنت ترغب في إنشاء حساب جديد.

إكمال الاستمارة بالمعلومات المطلوبة.

تقديم الوثائق المطلوبة مثل صورة من الهوية الوطنية.

يرجى قراءة الشروط والأحكام بعناية والتأكد من أنك توافق عليها.

اضغط على زر إرسال الطلب لاستكمال عملية التسجيل.

حساب البنك الخاص بك هو حساب رقمي يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

لتأمين العمليات المصرفية وحماية أموال العملاء، قام بنك الخرطوم بوضع مجموعة من الشروط الإلزامية اللازمة لفتح حساب جديد عبر الإنترنت، تهدف هذه الشروط إلى ضمان صحة المعلومات المقدمة والحفاظ على الأمان من أي عمليات احتيال، وتشمل ما يلي: