اعرف باقتك زادت كام؟ أسعار باقات الإنترنت الجديدة we في مصر الآن تعديلات أسعار كروت الشحن الفكة

أفادت شركات الاتصالات الأربعة في مصر بأنها ستقوم بتعديل أسعار الإنترنت المعدلة في مصر بعد الزيادة وكروت الشحن اعتبار من اليوم الجمعة، ويأتي هذا القرار نتيجة لزيادة تكاليف التشغيل، حيث شمل التعديل ارتفاع أسعار الباقات الشهرية وكروت الشحن ذات القيمة المحدودة.

أسعار الإنترنت المعدلة في مصر بعد الزيادة

شملت التعديلات الأخيرة لأسعار اشتراكات الإنترنت الشهرية جميع الفئات، بدء من باقة السعة الصغيرة وصول إلى الباقات الأكبر، فيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بالأسعار الجديدة:

باقة سوبر بسعة 140 جيجابايت: متاحة الآن بسعر 239.4 جنيه في الشهر.

باقة سوبر بسعة 200 جيجابايت: تتوفر بسعر 330.6 جنيه في الشهر.

باقة سوبر بسعة 250 جيجابايت: بسعر 410.4 جنيه شهريًا.

باقة سوبر بسعة 400 جيجابايت: بسعر 649.8 جنيه شهريًا.

باقة سوبر بسعة 600 جيجابايت: سعرها 850 جنيهًا في الشهر.

باقة سوبر بسعة 1 تيرابايت: تكلفتها 1550.4 جنيه شهريًا.

باقة ميجا بسعة 250 جيجابايت: بسعر 604.2 جنيه مصري شهريًا.

باقة ميجا بسعة 600 جيجابايت متوفرة بسعر 1185.6 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 1 تيرابايت: بسعر 1778.4 جنيه في الشهر.

باقة الترا بسعة 250 جيجابايت: أصبحت الآن متاحة بسعر 798 جنيهًا في الشهر.

باقة الترا 600 جيجابايت: سعرها 140 جنيه و22 فئة 2 شهريًا.

باقة ماكس 1 تيرابايت: بسعر 2006.4 جنيه شهريًا.

تعديلات أسعار كروت الشحن الفكة

تزامنا مع التعديلات لأسعار باقات الإنترنت تم أيضا تغيير أسعار كروت الشحن الفكة، بهدف هذه الخطوات إلى التصدي لارتفاع التكاليف، حيث تتزايد أسعار الكروت مما يؤثر على الرصيد المتاح، إليكم الأسعار الجديدة لكروت الشحن: