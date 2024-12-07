“انفينكس عنوان الفخامة” مواصفات هاتف Infinix Hot 40i ينافس الهواتف العالمية وبسعر يناسب الجميع.. وحش الألعاب ومساحة بلا حدود

جاء هاتف Infinix Hot 40i بمواصفات كثيرة جعلته هو الخيار الأفضل في الفئة السعرية المتوسطة وجاء الهاتف بتصميم أنيق وعصري وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية تعمل بدقة عالية وبطارية كبيرة تدوم لوقت طويل، بالإضافة إلى العديد من المواصفات الأخري التي سوف نوضحها لكم من خلال الأسطر التالية.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

جاء هاتف Infinix Hot 40i بمواصفات عديدة من أبرزها مايلي:

خامات الهاتف الخلفية مصنوعة من البلاستيك بينما من الأمام مصنوع من الزجاج.

جاء الهاتف بألوان زاهية وعصرية منها اللون الأسود واللون الأزرق واللون الذهبي والأخضر.

وزن الهاتف خفيف يزن نحو 190 جرام.

أبعاد الجهاز العرض 75.6 ملم والطول 163.6 ملم، والسمك 8.3 ملم.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث 90 هرتز.

يدعم الجهاز شبكات الاتصال الجيل الثالث والرابع.

نظام تشغيل الجهاز أندرويد 13.

جاء الهاتف بعدة إصدارات مختلفة منها الإصدار الأول بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، والإصدار الثاني بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

يدعم خاصية تركيب كارت ميموري.

سعر هاتف Infinix Hot 40i

يختلف سعر الهاتف حسب الإصدار وكذلك البلد حيث جاء سعر الهاتف على النحو التالي: