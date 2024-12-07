مباراة الهلال ضد الرائد خلال تردد قناة SSC1 HD في الدوري السعودي بتعليق عبدالله الحربي.. ماتش جامــد بين الفرقتين

مباراة الهلال ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2024 تُلعب الآن، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل 1-1، بعدما سجل الرائد الهدف الأول عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 7، بينما تعادل الهلال في الدقيقة 42 بواسطة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش​.

مباراة الهلال ضد الرائد

اليوم السبت استعد فريق الهلال لملاقاة الرائد في المباراة التي تعد هامة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) موسم 2024-2025. المباراة، التي ستجري في الجولة الثالثة عشر، تقام على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، حيث الهلال يسعى لمواصلة مشواره الناجح في الدوري وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة الضغط على الاتحاد الذي يتصدر جدول الترتيب، الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد.

أما الرائد، فيأمل في تحسين وضعه بعد خسارته الأخيرة أمام التعاون بهدف نظيف، وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية.

قناة SSC1 HD

قناة SSC1 HD هي قناة رياضية سعودية تابعة لمجموعة شركات “SBC” و “SSC” Saudi Sports Channels). تُعد SSC1 HD واحدة من القنوات المتخصصة في بث المباريات الرياضية لمشجعي كرة القدم في السعودية، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن وكذلك مباراة الهلال ضد الرائد اليوم والبطولات الأخرى المحلية والدولية، القناة تقدم تغطية حية للمباريات وتحليل ما قبل وما بعد المباريات، إضافة إلى برامج رياضية متنوعة.

تردد قناة SSC1 HD يمكن استقباله عبر الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات كما يلي:

على نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على عرب سات: