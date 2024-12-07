بعد الزيادة الجديدة.. قائمة أسعار باقات الإنترنت الجديدة we بعد ارتفاعها رسميًا 14%

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة we من قبل الكثير من الأفراد، وذلك بعدما قد أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن رفع سعر باقات الإنترنت المنزلي لتتمكن من مواكبة الظروف المالية التي تتعرض لها في الوقت الحالي، وقد أثار ذلك حالة كبيرة من الجدل والغضب بين الناس، وللمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة معنا.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة we

كشفت شركة المصرية للاتصالات عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة we خلال اللحظات الماضية،وجاء ذلك بعد اتفاق جميع شركات الاتصال باتخاذ قرار رفع سعر باقات الإنترنت المنزلي، وفيما يلي الأسعار:

سعر باقة 140 جيجا بايت ارتفع إلى 239.4 جنيه بدلاً من 160 جنيه.

سعر باقة 200 جيجا بايت وصل إلى 330.6 جنيه بدلاً من 225 جنيه.

سعر باقة 250 جيجا بايت زاد ليصل إلى 410.4 جنيه بدلاً من 280 جنيه.

بينما ارتفع سعر باقة 400 جيجا بايت حتى 649.8 جنيه بدلاً من 440 جنيه.

سعر باقة 600 جيجا بايت يصل إلى 850 جنيه بدلاً من 650 جنيه.

سعر باقة 1 تيرا بايت وصل إلى 1550.4 جنيه بدلاً من 1050 جنيه.

أسعار كروت الشحن الجديدة

ولقد قامت شركة المصرية للاتصالات بتعديل أسعار كروت الشحن أيضاً، حيث قد قامت بإلغاء كارت الشحن الذي سعره 10 جنيه ورفعت سعر الكروت الأخرى لتصبح على النحو التالي: