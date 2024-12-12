أقوى أحداث الخميس بيس إيفوتبول 25 eFootball بكجات أسطورية وهدايا مميزة وكوينز مجاني لجميع اللاعبين “لا تضيع الفرصة”

تشمل أحداث الخميس بيس إيفوتبول 25 eFootball العديد من الفعاليات الرائعة وبكجات وهدايا وكوينز مجانية بانتظار اللاعبين من محبي لعبة بيس حول العالم، وهي واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم ويلعبها عدد هائل من الأشخاص بفضل محتواها المميز وخاصة بعد نزول التحديث الأخير بيس 2025 الذي يتضمن العديد من الإضافات المميزة لتكون تجربة اللعب حماسية بشكل كبير، تعرفوا معنا في هذا المقال على أهم أحداث الخميس والهدايا التي يمكن للاعبين الحصول عليها.

أحداث الخميس بيس إيفوتبول 25 eFootball

يتضمن اليوم الخميس العديد من الأحداث الضخمة داخل لعبة بيس إيفوتبول ومنها ما يلي:

حملة تسجيل الدخول وفي تحديث كابتن ماجد أصبحت الجوائز أسبوعية وليس يومية ويمكن للاعب فتح بطاقة اللاعب مانويل نوير.

الحصول على 100 كوينز مجانية في حالة تسجيل الدخول يوميًا إلى اللعبة.

تنتهي اليوم بكجات الدوري التركي والانجليزي والأسباني والايطالي، ولكن تطرح كونامي بكجات جديدة لنفس المنتخبات تتضمن لاعبين مختلفين.

وجود ستة نسخ لثلاثة لاعبين أسطوريين وهم ايريك كانتونا، ميشيل بلاتيني وديجو فورلان من بينهم ثلاثة نسخ ايبك وثلاثة بشكل الانمي كما في بكج ألمانيا السابق.

حزمة ايدن هازارد وفي حالة عدم نزولها اليوم الخميس سيتم تأجيلها إلى الخميس القادم.

العديد من الفعاليات مثل فعالية Beat the clock “اهزم الوقت” ومن بين فعاليات الأونلاين ستكون فعالية Golden goal متاحة.

سوف تكون فعالية الدوري الاسباني متاحة بداية من اليوم الخميس للحصول على 50 كوينز.

تحميل لعبة بيس eFootball 2025

يمكن تنزيل التحديث الأخير من لعبة بيس eFootball 2025 باتباع الخطوات التالية: