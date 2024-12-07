ماما جالت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة 2024 وتابع اجدد اغاني وأناشيد علي نايل سات وعرب سات بجودة HD

ازداد البحث في الآونة الأخيرة تردد قناة طيور الجنة الجديد للنايل سات، فهي من أشهر القنوات الفضائية التي تنقا المسلسلات الكرتونية والأناشيد وأغاني الأطفال، التي تسلي الطفل على مدار 24 ساعة، وتتضمن البرامج التي تبثها القناة البرامج التنموية التي تهتم بتعليم الطفل طريقة الوضوء وكيفية أداء الصلاة بطريقة سلسة.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

متاح الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd، حيث إدارة شبكة القناة بالكشف عن الترددات الجديدة التي عن طريقها يتمكن الطفل من متابعة ومشاهدة البرامج الكرتونية والأغاني في أي وقت، وقد استطاعت القناة تحقيق أعلى نسبة مشاهدة داخل الوطن العربي، إذ أنها تتميز بتنوع المحتوى الذي تعرضه، وفيما يلي جدول الترددات:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة طيور الجنة نايل سات 11258 27500 ¾ أفقي HD طيور الجنة للأطفال عرب سات 11310 27500 ¾ أفقي HD

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز

تعرض قناة طيور الجنة بيبي الأغاني الوطنية التي تزرع في الطفل حب الوطن، وكذلك الأناشيد الإسلامية طوال اليوم، كل ما عليكم هو الانتقال إلى الإعدادات وادخال الإحداثيات ثم اتباع الآتي: