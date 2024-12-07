متــابعة مباراة الهلال والرائد في دوري روشن خلال قناة SSC سبورت al hilal fc vs al raed 1:1.. مـــاتش حماسي لا تفوته

مباراة الهلال والرائد تقام اليوم مواجهة قوية ومثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستضيف نادي الهلال، أحد أعرق أندية آسيا وصاحب لقب “نادي القرن الآسيوي”، نظيره نادي الرائد على أرضية ملعب المملكة أرينا، حيث الهلال يسعى لمواصلة مطاردة الصدارة وتعزيز فرصه في الفوز باللقب، بينما يأمل الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر وتحسين ترتيبه في الدوري.

مباراة الهلال والرائد

مباراة الهلال ضد الرائد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي، تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “المملكة أرينا”، قامت مجموعة قنوات SSC باختيار الثنائي عبد الله الحربي و حاتم بطيشة

لتولي مهمة التعليق على المباراة المرتقبة.

الهلال: يدخل اللقاء برصيد 31 نقطة في المركز الثاني، بعد فوز هام على الشباب في الجولة السابقة.

الرائد: يحتل المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

المباراة ستكون منقولة عبر قنوات SSC الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن السعودي.

SSC1 (القناة الأولى)

SSC5 (القناة الخامسة)

تردد قناة SSC الرياضية على عرب سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تشكيل مباراة الهلال

جاء تشكيل الفريق في مباراة الهلال والرائد كالتالي:

الخط اللاعبون حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع جواو كانسيلو- حسان تمبكتي- علي البليهي- رينان لودي وسط الميدان ناصر الدوسري- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري خط الهجوم مالكوم دي أوليفيرا- ماركوس ليوناردو- ألكساندر ميتروفيتش

ماتش الهلال والرائد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-25. سجل كريم بركاوي هدف الرائد في الدقيقة 7، بينما أدرك سيرغي سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 42 بعد رأسية رائعة من عرضية مالكوم، وبعد مرورو اكثر من 71 دقيق لازال التعادل الايجابي بين الفريقين هي نتيجة المباراة.