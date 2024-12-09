رابط مباشر وخطوات التسجيل في باك حر لاجتياز اختبارات البكالوريا 2025 عبر وزارة التربية الوطنية men.gov.ma وأهم الشروط

يبدأ التسجيل في نظام البكالوريا الحرة (باك حر) للعام الدراسي 2024-2025 في المغرب اعتبارا من يوم الخميس 5 ديسمبر، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية، يتيح هذا التسجيل للمرشحين فرصة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم طلباتهم إلكترونيا، وذلك تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما يتاح لجميع المواطنين الراغبين في التسجيل في هذا النظام، في هذا المقال، سنقدم لكم رابط التسجيل في باك حر 2024-2025، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة والمستندات التي يجب تقديمها.

رابط التسجيل في باك حر 2024-2025

يمكنكم التسجيل في الباك حر للسنة الدراسية 2024-2025 من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية الوطنية: www.men.gov.ma، يستمر التسجيل حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وبعد ذلك ستتم عملية انتقاء أولية للمرشحين قبل اختبارات البكالوريا، وسيتم تحديد مواعيد الاختبارات الكتابية والشفوية لاحقا، من المتوقع أن تضمن هذه المرحلة الشفافية التامة لكل المتقدمين.

كيفية التسجيل في باك حر 2024-2025

يمكن التسجيل في باك حر بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا، عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

إذا كنت قد قمت بالتسجيل في الموقع بالفعل، يمكنك الدخول عن طريق استخدام بياناتك الشخصية.

أما إذا لم تكن قد سجلت بعد، فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.

بعد دخولك، انقر على خيار “التسجيل في باك حر”.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة.

ينبغي عليك تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك نسخة من الهوية الوطنية وصورة شخصية جديدة.

بعد التحقق من صحة المعلومات، اضغط على زر “تأكيد التسجيل”.

ستحصل على رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في باك حر 2024-2025

للتسجيل في باك حر، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في المتقدم، وهي كما يلي: