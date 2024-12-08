” لا تفتح الباب” تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات مع اغاني لولو الجديدة كل الأطفال فرحانين

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات التي تجمع بين الترفيه والتعليم في إطار محتوى مبتكر ومع تزايد متطلبات الأمهات في العثور على مصادر تربوية جذابة لأطفالهم أصبحت وناسة الخيار الأمثل لما تقدمه من برامج تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال، من خلال تقديم محتوى متنوع يشمل الأغاني، الأناشيد، والبرامج الترفيهية، وتتميز القناة بتقديم عروض متميزة بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يعزز من تجربة المشاهدة لدى الأطفال، وفيما يلي سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بهذه القناه لهذا تابعوا معنا الان.

تردد قناه وناسه الجديد على جميع الاقمار

إذا كنت ترغب في متابعة قناة وناسة على شاشتك بأعلى جودة ممكنة، نقدم لك الترددات الجديدة لعام 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حتى تتمكن من الاستمتاع بمحتوى القناة المميز على مدار الساعة، وتاتي هذه الترددات كالتالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز

إذا كنت ترغب في متابعة قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، عليك أولاً ضبط الترددات بشكل صحيح لضمان استمتاع أطفالك بالمحتوى الذي تقدمه القناة بجودة عالية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال باستخدام الريموت. اختر “البحث اليدوي” من الخيارات المتاحة. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد الجديد، بالإضافة إلى معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على “بحث”، ثم احفظ القناة عند ظهورها في القائمة.

أغاني لولو الجديدة والشهيرة

هناك العديد من الاغاني الجديدة التي يتم عرضها على قناه وناسه في الفتره الحاليه وتقدمها شخصيه لولو الشهيرة والمحبوبة بين الكبار والصغار، ومن ضمن هذه الاغاني التالي: