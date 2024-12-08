صـار عـنـا بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجدد أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة من أكثر قنوات الأطفال بحثا هذه الفترة، حيث تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، فهي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور، وذلك لأن هذه القناة تتميز بمحتواها التربوي والترفيهي، الذي يدمج بين الأناشيد الهادفة والبرامج التعليمية، ما يساعد الأطفال على تعلم القيم والتقاليد الإيجابية بأسلوب ممتع وجذاب، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات الأطفال من تعليم وترفيه، وبفضل محتواها المتميز، أصبحت قناة طيورالجنة وجهة مفضلة لأولياء الأمور الباحثين عن محتوى آمن لأطفالهم، ومن أهم ما تعرضه ما يلي:

أناشيد تعليمية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية والتقاليد الإيجابية.

برامج تعلم الأطفال أداء العبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن الكريم.

محتوى ترفيهي يجذب اهتمام الأطفال والكبار على حد سواء.

تردد قناة طيور الجنة

لضمان مشاهدة أفضل بجودة عالية، توفر قناة طيور الجنة عدة ترددات على أقمار صناعية مختلفة، يمكن للمشاهدين استخدامها لضبط القناة بسهولة، ويكون التردد الجديد للقناة بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة

لإضافة قناة طيور الجنة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “الإعدادات” بجهاز التحكم.

اختر خيار “إضافة قناة” أو “البحث عن قنوات جديدة”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات القناة مثل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة، اضغط على “حفظ” لإضافتها إلى قائمة القنوات.

مميزات تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات، منها أنها توفر محتواها بشكل مجاني دون الحاجة للاشتراك، وتعرض برامجها بجودة عالية عبر العديد من الأقمار الصناعية، كما تعمل على مدار الساعة بدون انقطاع أو تشويش، وتقدم أغاني وأناشيد تعليمية وترفيهية تحبها الأطفال، القناة سهلة التثبيت على التلفاز ولا تعرض محتوى يتعارض مع العادات والتقاليد.

تردد قنة وناسة

تردد قناة طيور الجنة هي المنافس الاول لتردد قناة وناسة، والتي تعتبر هي ايضا قناة مميزة تقدم محتوى موسيقي وترفيهي عربي، وهي شهيرة بعروضها المتنوعة من الأغاني والموسيقى الخليجية والعربية.

تردد قناة وناسة على النايل سات: