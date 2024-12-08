“بسهولة” فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين BankOfKhartoum بدون زيارة الان

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين للمغتربين، هي من أكثر المواضيع بحثًا بين العديد الوافدين في دولة السودان لفتح حساب بداخل أكبر البنوك السودانية، ناهيك عن أن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية أمام العديد من العملاء المسجلين بالبنك، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب في السطور التالية.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم بكل سهولة، فعليك اتباع الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عبر البنك.

بعدها ستتمكن من اختيار “فتح حساب جديد”.

بعد ذلك قم بتدوين المعلومات الخاصة بالمتقدم.

قم برفع الوثائق المطلوبة.

اختيار ما إذا كان حساب جاري أو توفير.

الموافقة على الشروط والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

النقر في النهاية على زر “موافق”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين؟

وحدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط الهامة أمام كافة العملاء الجدد، وذلك كما يأتي:-

يجب أن يبلغ عمر العميل المتقدم 18 عامًا.

كذلك يجب أن يتوفر لدى العميل هوية وطنية سارية أو جواز سفر.

أن يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 10 ألاف جنيه سوداني.

كذلك يجب ألا يكون لدى المتقدم حساب بنكي مسبقًا يمنعه من التقديم وفتح حساب أخر.

الإلتزام بجميع الضوابط والمعايير المفروضة من قبل البنك.

تصريحات رئيس بنك الخرطوم في السودان

أكدت الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم، لمياء ساتي، في أخر تصريحاتها أن البنك على أتم استعداد وجاهزية من أجل مشروع استبدال العملة، وفقًا لضوابط البنك المركزي السوداني، ناهيك عن توفير كافة التسهيلات لعملائها من أجل إنهاء الخدمات المصرفية الخاصة بهم ودون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.