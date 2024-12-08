باقي كم يوم؟ .. التعليم المصري يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024-2025

قامت وزارة التربية وأيضًا التعليم الفني بمصر أنه يتم وضع التقييمات الخاصة بالطلاب في الفصل الأول لعام 2025، وقد تستمر حتى هذا الوقت وتضمن هذه التقييمات بصورة أسبوعية ومن ضمنها متابعة التقييمات فهذا أمر قد يقوم به وزارة التربية والمديرية التعليمية من ضمنها المدارس وعدل الإدارات المتعددة إقامة الوزارة بتوضيح تقييمات الطلاب، التي تستمر حتى موعد امتحان الفصل الأول ولكن امتحان الترم الأول فسوف يبدأ الموافق 11 من شهر يناير عام 2025، حيث أن الوزارة قامت بإشارة والتقييمات سوف تتوقف ابتداء الموافق 25 من شهر يناير حتى يتم عودة الترم الثاني الموافق 8 من شهر فبراير لعام 2025.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024-2025

قامت وزارة التربية بالتأكيد على أنه يتم امتحانات النقل للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، أنه يبدأ 11 من شهر يناير عام 2025 وسوف يستمر ليوم 16 من شهر يناير عام 2025، وأنه يتم من خلال عقد الامتحان التي تخص الصف الثاني الفترة الأولى حيث أن امتحان الصف الاول تقول في الفترة الثانية وقد يتم فصل بين كل فترة يبلغ حوالي 30 دقيقة.

امتحان الشهادة الإعدادية

من الواضح أنه يتم إقرار عقد امتحان الشهادة الإعدادية خلال يوم 11 من شهر يناير عام 2025، وقد تستمر ليوم 23 من شهر يناير عام 2025 كما أنه يتم عقد قبل الامتحان أساسي كل الامتحان حتى يتم مستوى رفع الطالب في جميع المواد.