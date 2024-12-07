كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في عموم العراق الوجبة السابعة؟ وأهم الشروط اللازمة

تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من الجهات الرئيسية التي تقدم الدعم للمواطنين عبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للمواطنين العراقيين ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج الحكومية، حيث يسعى لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود وبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي في العراق، حيث يوفر الدعم المالي للأسر التي تستوفي الشروط المطلوبة ومع قرب الإعلان عن الوجبة السابعة من الدعم، تتزايد التساؤلات حول كيفية التقديم ومعايير القبول.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نتائج أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة ومع ذلك، يمكن للراغبين في الاستعلام عن الأسماء المقبولة متابعة منصة مظلتي الإلكترونية. إليكم خطوات الاستعلام:

زيارة موقع منصة مظلتي.

الضغط على زر الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

تحديد المحافظة.

اختيار نتيجة الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

النقر على زر الاستعلام لمعرفة الأسماء المقبولة.

الشروط اللازمة للحصول على الدعم

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية. يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع لصرف الدعم. يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عامًا، بينما يجب أن تكون النساء بين 15 و55 عامًا. يجب توافر جميع الشروط والإجراءات المطلوبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المستندات المطلوبة

لتقديم طلب دعم الرعاية الاجتماعية، يجب على المتقدمين توفير مجموعة من الوثائق الضرورية: