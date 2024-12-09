«افتح حسابك بدون زيارة الفرع» رابـط فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين عبر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum داخل وخارج السودان

فتح حساب في بنك الخرطوم يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص، وذلك لأن بنك الخرطوم يقدم خدمة جديدة لتسهيل فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء داخل السودان وخارجه، وتتيح هذه الخدمة إدارة الحسابات والتحويلات المالية ودفع الفواتير، مما يوفر الوقت والجهد، ويعكس حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء بفعالية، ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب تابعوا معنا هذا المقال.
فتح حساب في بنك الخرطوم
ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تغيير طرق التعامل مع المؤسسات المالية، حيث يوفر بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب البنكي إلكترونيا، تتيح هذه الخدمة للعملاء إجراء كافة الخطوات عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك بناء على عدة شروط كالآتي:
- لفتح حساب في بنك الخرطوم، يشترط أن يكون المتقدم بعمر 18 عاما أو أكثر.
- يجب توفر بريد إلكتروني ساري المفعول وهوية وطنية صالحة.
- كما يلزم إيداع حد أدنى قدره 10,000 جنيه سوداني.
- وألا يكون المتقدم لديه حساب سابق في البنك.
طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم
بعد استيفاء المستندات والشروط، يمكنك فتح حسابك بسهولة عبر تطبيق “بنكك” باتباع خطوات بسيطة وسريعة تتيح لك إنشاء الحساب خلال دقائق، ولإنشاء حساب في بنك الخرطوم، اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.
- الحساب الإلكتروني متاح للتنزيل عبر جوجل بلاي.
- املأ الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية بدقة.
- اختر “فتح حساب جديد”، ثم أكمل المعلومات المطلوبة وارفع المستندات مثل الهوية الوطنية.
- تأكد من قراءة الشروط والموافقة عليها، واضغط على “إرسال الطلب”.
رابط E-account Bank of Khartoum
لفتح حساب في بنك الخرطوم، ستحتاج إلى تقديم بعض الأوراق والمستندات الضرورية، إليك قائمة بالأوراق المطلوبة:
- بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر
- إثبات عنوان سكن مثل فاتورة كهرباء أو مياه أو عقد إيجار
- صور شخصية حديثة عدد قد يختلف حسب السياسة الداخلية للبنك
- نموذج فتح الحساب سيتم توفيره من قبل البنك لملء بياناتك الشخصية.
- إثبات الدخل أو العمل في حالة فتح حسابات خاصة بالرواتب أو الحسابات التجارية.
فتح حساب جديد
فتح حساب جديد
ارد
فتح حساب
نعم
داير افتح حساب
اريد فتح حساب
اريد فتح حساب جديد
vfgbggbfgvg@gmail.com
لماذا لا يفتح التطبيق
عندي رساله عبر البريد الالكتروني لحد الان ما نزلت لي من شهر 10
عليش
جميل جداً
فُتٌحً حًسِآبً جّدٍيَدٍ
012042mohamed@gmail.com
عندي مشكلة في الحساب تخير تلفون
كملت كل الشروط ولم تصلني رساله تاكيد ارجو ان تصلني رساله في اسرع وقت ممكن وشكرا
مرجع طلبي هو
1212cf5307
رايع
خدمه مريحه وامانه
فتح حساب
دير افتح حساب بنكك
شكرأ
ارجوكم رجاء خاص عندي رساله ماجات مقدم لي 6 ,اشهرانتظر ورابط تعديل ماجاني
ارجورجاء تام لوفيه تعديل مستعد اعدل
نشكر موظفي بنكك
نعم
فتح حساب جديد
عامرمحمداحمدمحمد
nsmhbaw@07gmail.com