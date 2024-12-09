«افتح حسابك بدون زيارة الفرع» رابـط فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين عبر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum داخل وخارج السودان

فتح حساب في بنك الخرطوم يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص، وذلك لأن بنك الخرطوم يقدم خدمة جديدة لتسهيل فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء داخل السودان وخارجه، وتتيح هذه الخدمة إدارة الحسابات والتحويلات المالية ودفع الفواتير، مما يوفر الوقت والجهد، ويعكس حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء بفعالية، ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب في بنك الخرطوم

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تغيير طرق التعامل مع المؤسسات المالية، حيث يوفر بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب البنكي إلكترونيا، تتيح هذه الخدمة للعملاء إجراء كافة الخطوات عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك بناء على عدة شروط كالآتي:

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يشترط أن يكون المتقدم بعمر 18 عاما أو أكثر.

يجب توفر بريد إلكتروني ساري المفعول وهوية وطنية صالحة.

كما يلزم إيداع حد أدنى قدره 10,000 جنيه سوداني.

وألا يكون المتقدم لديه حساب سابق في البنك.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم

بعد استيفاء المستندات والشروط، يمكنك فتح حسابك بسهولة عبر تطبيق “بنكك” باتباع خطوات بسيطة وسريعة تتيح لك إنشاء الحساب خلال دقائق، ولإنشاء حساب في بنك الخرطوم، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

الحساب الإلكتروني متاح للتنزيل عبر جوجل بلاي.

املأ الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية بدقة.

اختر “فتح حساب جديد”، ثم أكمل المعلومات المطلوبة وارفع المستندات مثل الهوية الوطنية.

تأكد من قراءة الشروط والموافقة عليها، واضغط على “إرسال الطلب”.

رابط E-account Bank of Khartoum

لفتح حساب في بنك الخرطوم، ستحتاج إلى تقديم بعض الأوراق والمستندات الضرورية، إليك قائمة بالأوراق المطلوبة: