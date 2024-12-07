سوسو غلطت.. تردد قناة كراميش 2024 على الأقمار الصناعية نايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال 2024 ساعة

يبحث الكثيرون عن تحديث تردد قناة كراميش للأطفال، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وتعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، حيث استطاعت منذ انطلاقها جذب جمهور واسع وتحقيق شهرة كبيرة وأصبحت القناة جزءًا لا يتجزأ من حياة الأسر العربية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لا يمكن الاستغناء عنه وفي هذا السياق، سنستعرض أحدث الترددات الخاصة بالقناة، بالإضافة إلى خطوات تنزيلها بشكل سهل وميسر

تردد قناة كراميش للأطفال

تعد قناة كراميش واحدة من القنوات الرائدة في مجال تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، حيث تركز بشكل خاص على تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى الأطفال من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية بطريقة جذابة وحرصت القناة على توفير محتواها بأعلى جودة ممكنة، مما جعلها خيارًا مفضلًا للأسر.

تردد قناة كراميش على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315 أو 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش

لتثبيت تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية: